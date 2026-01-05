За сутки в Башкирии задержали 56 нетрезвых водителей

По его данным, в ходе рейдов по республике от управления были отстранены 44 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Также инспекторы выявили 23 водителя без прав и трех человек, лишенных права управления.