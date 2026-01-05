За сутки в Башкирии задержали 56 нетрезвых водителей

В Башкирии подвели итоги операции «Трезвый водитель» за 4 января. Подробности рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
По его данным, в ходе рейдов по республике от управления были отстранены 44 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Также инспекторы выявили 23 водителя без прав и трех человек, лишенных права управления.
В Уфе за сутки было зарегистрировано 93 ДТП, в одном из которых пострадал человек. Столичные инспекторы составили 314 протоколов за нарушение ПДД и привлекли к ответственности 29 пешеходов.
В ходе городских проверок были задержаны еще 12 нетрезвых водителей, двое из которых отказались от медосвидетельствования.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.