Непогода в Башкирии: 8 ДТП, задержки рейсов и 9 пунктов обогрева

В Башкирии подвели итоги работы в условиях непогоды, осложнившей транспортную ситуацию 4 января.

Как сообщили в Минтрансе, за прошедшие сутки на территории республики произошло 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек, один погиб. Одна из аварий случилась в Уфе.

В международном аэропорту «Уфа» было задержано 11 рейсов, один рейс отменен. Пассажирам оказывается необходимая помощь. На линии Куйбышевской железной дороги происшествий, связанных с безопасностью движения, не зафиксировано, проезд обеспечен.

Для борьбы со снежными заносами на очистку дорог за сутки было направлено 1185 единиц спецтехники. В связи с ухудшением погодных условий и введением временных ограничений на автодорогах МЧС и дорожные службы развернули 9 мобильных пунктов обогрева, в них обратилось 17 человек. Спасатели также оказали помощь 15 водителям, чьи автомобили застряли в снегу.

По состоянию на утро 5 января все временные ограничения движения на автодорогах республики сняты. Работа мобильных пунктов обогрева завершена в 10:00.