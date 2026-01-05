За сутки в Уфе вывезли более 17,5 тысяч кубометров снега

За минувшие сутки коммунальные службы использовали более 340 тонн противогололедных материалов для обработки мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей.

Как сообщили в мэрии, работа организована в две смены, чтобы обеспечить круглосуточную очистку города. В ночную смену на расчистку вышли 50 дорожных рабочих и 171 единица техники. Особое внимание уделяется главным магистралям, тротуарам и подъездам к остановкам общественного транспорта. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено 17 540 кубометров снега.

Днем к работе подключились 417 сотрудников и 228 единиц коммунальной техники. Параллельно Управление жилищного хозяйства организует уборку во дворах и на междворовых проездах, где задействованы 77 единиц техники, 377 дворников и более 130 привлеченных работников.

Всего на зимний период муниципальные предприятия подготовили 359 единиц снегоуборочной техники. Для утилизации снежной массы в городе функционируют 14 полигонов для приема снега и снегоплавильные пункты.