В Башкирию пришли температурные «качели»

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снежная и ветреная погода.

Сегодня, 6 января, ночью прогнозируется снег, по юго-востоку до сильного, в Зауралье — мокрый снег, в отдельных районах возможна метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололедица, а местами — гололед. Также возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный, северо-западный, ночью с порывами. Температура ночью составит -5, -10°C, днем — до -4, -9°C.