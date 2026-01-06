В Башкирию пришли температурные «качели»

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снежная и ветреная погода.
Сегодня, 6 января, ночью прогнозируется снег, по юго-востоку до сильного, в Зауралье — мокрый снег, в отдельных районах возможна метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололедица, а местами — гололед. Также возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный, северо-западный, ночью с порывами. Температура ночью составит -5, -10°C, днем — до -4, -9°C.
В среду, 7 января, ночью и днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура ночью опустится до -10, -15°C, на юго-востоке до -18, -23°C, днем будет -3, -8°C.