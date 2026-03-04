Жителей Башкирии ждут температурные качели и снегопады

В Башкортостане за три дня выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщают синоптики. По климатическим срокам снег сходит в республике в середине апреля, но в этом году таяние может начаться позже. В Уфе и в других муниципалитетах наблюдается снегопад, гололёд и усилившийся ветер. Ближайшие три дня жителей региона ждут температурные качели.

То, что пришёл март, понятно только по дате в календаре. На деле же – обильный снегопад, гололёд и усиление ветра. С утра автомобилисты выкапывали свои машины во дворах, а на дорогах вводили ограничения и помогали тянуть авто буксировочным тросом. За первые четыре дня весны высота снежного покрова уже превысила среднюю норму.

Если снег обычно сходит в середине апреля, то в этом году волна тепла может задержаться, а с ней – и активное таяние. Снегоплавильные пункты в Уфе работают в две смены.

Только за последние сутки в уборке снега на трассах задействовали больше 1400 спецмашин и свыше двух тысяч тонн смесей для обработки покрытий. Службы ЖКХ продолжают убирать дворы и улицы муниципалитетов.

А для того, чтобы это сделать, горожан просят не оставлять транспорт вдоль проезжей части. А вот во дворах ситуация складывается наоборот: сложно припарковаться, не говоря уже о том, чтобы проехать без происшествий.

Уборка снега продолжается во всех районах республики. В рабочем поселке Чишмы, например, с утра на линии вышло 17 единиц техники.

А вот в Стерлитамаке устроили своего рода мини-субботник посреди недели. Его от осадков вышли убирать глава администрации города вместе с сотрудниками предприятий, бизнес-сообществом и другими учреждениями города.