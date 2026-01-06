ГАИ Башкирии за сутки задержала 37 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки в ходе рейдов на дорогах Башкирии инспекторы задержали 37 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Четверо из них были пойманы за это нарушение повторно.

Как сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов, всего было выявлено более 1000 различных нарушений ПДД. Среди них: 36 случаев неправильной перевозки детей, 25 фактов управления транспортом без водительского удостоверения, 4 случая управления автомобилем лишенными прав, 24 выезда на полосу встречного движения, 7 из которых — повторные.

Операция «Трезвый водитель» продлится до 12 января.

Сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через телеграм-бот: @GIBDDRB_02bot.