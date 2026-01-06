В Башкирии идут активные работы по уборке снега

В связи с обильными снегопадами в республике дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Уборка ведется круглосуточно.

По данным Минтранса, на очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки, 5 января, было направлено 1168 единиц спецтехники. Для предотвращения гололеда использовали более 3 тысяч тонн противогололедных материалов.

В Уфе в дневную смену на уборке задействовали 360 человек и 239 единиц техники. Ночью работали 53 дорожных рабочих и 203 единицы техники, сообщили в администрации города. За сутки муниципальные службы столицы вывезли 15 766 кубометров снега и 9 378 кубометров мусора, использовав 410 тонн реагентов.

Как сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, служба по благоустройству района работает круглосуточно. За ночь в ходе 68 рейсов было вывезено 1360 куб.м. снега.