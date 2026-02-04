Автомобилям, мешающим уборке снега в Уфе, начали клеить стикеры

В столице Башкирии стартовал проект «Снежный надзор Уфы». Коммунальная техника и дорожные рабочие работают в усиленном круглосуточном режиме, однако автомобили, припаркованные на обочинах, препятствуют проезду техники и полноценной уборке снега.

В рамках проекта машины, которые мешают работе снегоуборочных машин и создают помехи, будут помечаться информационными стикерами.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призвал горожан с пониманием отнестись к этой мере и не оставлять автомобили там, где они могут помешать расчистке улиц.