Чат-бот ГАИ помог задержать пьяного водителя в Башкирии

В Ишимбайском районе полицейские задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Подробности инцидента сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Поводом для задержания стало сообщение от бдительного гражданина в чат-бот ГАИ. Аноним указал, что с территории школы на автомобиле «Киа» выезжает, вероятно, нетрезвый человек.

Дежурный экипаж ДПС немедленно прибыл по указанному адресу и нашел машину. Подозрения подтвердились, у водителя были явные признаки опьянения. Освидетельствование показало 0,752 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штрафстоянку.