В роддоме БГМУ готовят к выписке первых новорожденных 2026 года

Традиционно в первые дни наступившего года ведется подсчет детей, родившихся 1 января. Так, в первую минуту 2026 года в Башкортостане одновременно появились на свет трое малышей. В Республиканском перинатальном центре и в РКБ имени Куватова – мальчики, а в клинике БГМУ – девочка. Сегодня малыши уже готовятся к выписке.

Малышка Любови Гайтановой родилась сразу после боя курантов, став для родителей и старшей сестры главным новогодним подарком. На 40 минут позже в соседней родовой на свет появилась ещё одна девочка, Мирослава. Роддом БГМУ стал для семьи Низамутдиновых особенным местом, ведь здесь родилась и старшая дочь, и сама Зарема.

Родильный дом клиники БГМУ – старейший в Башкортостане. Он специализируется на ведении беременности и родов у женщин с серьезными сопутствующими патологиями. А с 1 января в роддоме БГМУ открылась детская реанимация на три койки. Теперь здесь смогут оказывать необходимую помощь и недоношенным детям.