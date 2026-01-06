Житель Башкирии развивает туризм в память об отце, погибшем на СВО

На выплаты, полученные за гибель отца в зоне спецоперации, житель Зианчуринского района приобрёл квадроциклы и мотоциклы и теперь организует туры по окрестностям. Айсуак Уметбаев мечтал заниматься этим делом со своим папой после его возвращения домой. Но судьба распорядилась иначе. О том, как молодой человек реализуют общую семейную мечту, – в нашем сюжете.

Айсуак Уметбаев знаком с техникой с самого детства. Ещё в раннем возрасте водил машину, сидя на коленях у своего отца. Двигатель старой «шестёрки» тоже перебирали вместе. Мечтали развивать туризм в родном районе. Но после гибели папы на спецоперации в память о нём сыну пришлось осуществлять эту мечту одному.

Купил шесть квадриков и один эндуро. Дальше планирую построить гостиницу с баней. Люди поддержали. Первый клиент сразу сказал, чтобы дальше развивался, меня это мотивировало. Айсуак Уметбаев, предприниматель

Маршрут пролегает по бескрайним полям и горам Зианчуринского района. Продуман он таким образом, чтобы не навредить сельхозугодиям или лесному массиву. И неважно, лето на дворе, зима или межсезонье – в любое время года туристы могут насладиться красотой башкирской природы и отдохнуть от трудовых будней.

После работы приезжаешь весь загруженный. А как покатаешься на квадриках, расслабляешься. И активный отдых, и для души. Фагит

Встать на ноги молодому предпринимателю помогли в местной администрации. Бизнес-шериф оказал содействие в сборе всех необходимых документов, чтобы начать своё дело. На такую же поддержку могут рассчитывать и другие жители, желающие развивать туризм.

Туризм активно развивается в районе. И событийный, и креативные индустрии. Жители активно участвуют в этом, предприниматели. Азамат Салаватов, бизнес-шериф Зианчуринского района