Житель Башкирии развивает туризм в память об отце, погибшем на СВО

На выплаты, полученные за гибель отца в зоне спецоперации, житель Зианчуринского района приобрёл квадроциклы и мотоциклы и теперь организует туры по окрестностям. Айсуак Уметбаев мечтал заниматься этим делом со своим папой после его возвращения домой. Но судьба распорядилась иначе. О том, как молодой человек реализуют общую семейную мечту, – в нашем сюжете.
Айсуак Уметбаев знаком с техникой с самого детства. Ещё в раннем возрасте водил машину, сидя на коленях у своего отца. Двигатель старой «шестёрки» тоже перебирали вместе. Мечтали развивать туризм в родном районе. Но после гибели папы на спецоперации в память о нём сыну пришлось осуществлять эту мечту одному.
Маршрут пролегает по бескрайним полям и горам Зианчуринского района. Продуман он таким образом, чтобы не навредить сельхозугодиям или лесному массиву. И неважно, лето на дворе, зима или межсезонье – в любое время года туристы могут насладиться красотой башкирской природы и отдохнуть от трудовых будней.
Встать на ноги молодому предпринимателю помогли в местной администрации. Бизнес-шериф оказал содействие в сборе всех необходимых документов, чтобы начать своё дело. На такую же поддержку могут рассчитывать и другие жители, желающие развивать туризм.
Небольшой квадро-бизнес в будущем пополнится новыми услугами. В планах сельчанина построить для своих клиентов гостиницу и банный комплекс.