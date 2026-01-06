В Башкирии идет подготовка к рождественским богослужениям

Уже совсем скоро православные верующие отметят один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В Уфе тысячи прихожан соберутся на торжественную службу, которая этой ночью пройдет в 19 храмах столицы. По традиции прямую трансляцию богослужения из Кафедрального собора Рождества Богородицы покажет телеканал БСТ. Мы узнали, как проходит подготовка к службе и что увидят наши зрители.

Время духовного ожидания, строгого поста и канун одного из главных христианских праздников – сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Уже совсем скоро во всех храмах республики начнутся торжественные богослужения, главное из которых пройдет в уфимском Кафедральном соборе Рождества Богородицы. Транслировать его будут в прямом эфире на телеканале БСТ.

Чтобы наши зрители смогли полностью погрузиться в атмосферу праздника, в храме проложили сотни метров кабеля, установили освещение и десятки камер. Стоит отметить, что подготовка к трансляции началась еще задолго до праздничной службы.

С самого утра в храм приходят и верующие, многие – целыми семьями. Сегодня – последний и самый строгий день Рождественского поста, который начался еще 28 ноября. В пищу разрешается употреблять только сочиво: блюдо из крупы, меда, орехов и фруктов. Собственно, отсюда и название этого дня – сочельник. Воздержаться от любой другой пищи следует до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую – ту самую, которая, по преданию, взошла в момент рождения Иисуса.