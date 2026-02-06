В Уфе обсудили подготовку мероприятий к годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Уфе состоялось организационное совещание «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций», посвящённое подготовке мероприятий к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Во встрече участвовали представители органов власти, муниципалитетов и общественных организаций республики.

В Башкортостане сегодня проживают 5600 ветеранов Афганской войны, из которых 150 человек продолжают службу в зоне СВО, в том числе 30 – в полку «Башкортостан». Многие награждены государственными наградами, а некоторые удостоены звания Героя России. Ветераны активно участвуют в гуманитарной поддержке бойцов и патриотическом воспитании молодёжи.