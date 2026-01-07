Жители Башкортостана отпраздновали Рождество Христово

Православные верующие встретили один из самых почитаемых праздников – Рождество Христово. В эту ночь богослужения прошли во всех храмах республики. Уже по традиции телеканал БСТ вёл прямую трансляцию из Кафедрального Собора Рождества Богородицы, где торжественную литургию возглавил митрополит Филарет. О том, как уфимцы отметили день рождения Спасителя, и о традициях праздника – в нашем репортаже.

В Кафедральном Соборе Рождества Богородицы подготовка к празднику началась ещё задолго до торжественной службы. Уже с утра здесь были проложены сотни метров кабеля, установлено освещение и десятки камер. Все ради того, чтобы даже дома, сидя у экранов телевизоров, зрители телеканала БСТ смогли погрузиться в атмосферу рождественского волшебства.

Праздничные богослужения в храмах, по традиции, начинаются ближе к полуночи. А вот предшествует им сочельник – время духовного ожидания и строгого поста, который начался ещё 28 ноября. В канун Рождества в пищу разрешается употреблять только сочиво – блюдо из крупы, мёда, орехов и фруктов. Собственно, отсюда и название этого дня – сочельник. Воздержаться от любой другой пищи следует до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, ту самую, которая, по преданию, взошла в момент рождения Иисуса.

В Уфе торжественные богослужения этой ночью прошли в 19 храмах. Местом настоящего паломничества прихожан, уже по традиции, стал Собор Рождества Богородицы, а вот торжественную литургию в этот раз возглавил Митрополит Филарет, который в прошлом году стал новым Главой епархии в Башкортостане. Ранее 35 лет этот пост занимал митрополит Никон.

Общая молитва в эту рождественскую ночь объединила миллионы православных христиан по всей стране. Ведь, как принято считать, именно в единстве верующих и поддержке друг друга рождается надежда на спасение.

Во время службы поток прихожан только усиливался. К слову, в храм люди шли с самого утра. Кто-то один, кто-то – целыми семьями. Зажигая свечи и произнося негромкую молитву, каждый просил о чём-то своём.

Рождество, будь то католическое или православное, всегда рядом с Новым годом. Причём праздники эти очень похожи, и дело не только в снежных сугробах за окном или наряженной ёлке. Дело именно в душевности и теплоте, которые дарят нам эти волшебные дни.