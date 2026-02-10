Жители Давлекановского района помогают бойцам СВО

В Давлекановском районе с первых дней специальной военной операции работает волонтерский цех. Местные жители, многие из которых сами ждут вестей с фронта от сыновей и мужей, шьют футболки, вяжут тёплые носки и перчатки, собирают посылки для бойцов.
Для них это не просто работа по плану, а зов сердца. Каждый стежок и петля здесь – это личная история, тонкая нить, связывающая тыл с передовой, и способ быть ближе к своим родным, которые сейчас на линии огня.
Из скромной инициативы группа неравнодушных давлекановцев выросла в сплоченную команду с настоящим производством. Сегодня они обеспечивают военнослужащих не только предметами первой необходимости, но и особым вниманием: здесь изготавливают масксети и полевые души, обязательно добавляют в посылки чай с тёплыми пожеланиями. Свою миссию волонтёры видят просто и ясно: работать, пока в их помощи нуждаются те, кто защищает страну.