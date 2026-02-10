Жители Давлекановского района помогают бойцам СВО

В Давлекановском районе с первых дней специальной военной операции работает волонтерский цех. Местные жители, многие из которых сами ждут вестей с фронта от сыновей и мужей, шьют футболки, вяжут тёплые носки и перчатки, собирают посылки для бойцов.

Для них это не просто работа по плану, а зов сердца. Каждый стежок и петля здесь – это личная история, тонкая нить, связывающая тыл с передовой, и способ быть ближе к своим родным, которые сейчас на линии огня.