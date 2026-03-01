Награды героям и возложения: в Башкирии отпраздновали День защитника Отечества

Неделя в республике началась со Дня защитника Отечества. Праздник как дань памяти и благодарности тем, кто воевал, воюет и служит. В эти дни звучали имена героев прошлого и настоящего – от фронтовиков Великой Отечественной до участников специальной военной операции. Знаковое событие – Владимир Путин присвоил звание Героя России очередному уроженцу Башкортостана, капитану Василю Ямалетдинову. Он стал 16-м кавалером медали «Золотая Звезда» из республики за время спецоперации. О подвиге земляка и о том, как в регионе отметили 23 Февраля, – в нашем сюжете.

«Золотая Звезда» – высшая награда страны, которую получают только лучшие из лучших. Офицеры, которые присутствуют на церемонии, – настоящие профессионалы, чья личная храбрость и решительность помогли реализовать наступление российских войск на самых напряжённых участках. Командир штурмовой роты Василь Ямалетдинов, уроженец Салаватского района, удостоен звания Героя России за отвагу при освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.

Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твёрдо стоите за Россию, действуете слаженно, чётко. Благодарю вас, уважаемые товарищи, за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов – всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию, тысячелетнюю страну. Владимир Путин

Символ этой нерушимой связи поколений – Вечный огонь. Возле него у памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину и начались торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу. Память павших почтили минутой молчания.

Как и воины прошлых лет, герои современности совершают подвиги, но уже не бросаясь на амбразуру, а подрывая себя в неравной схватке, как это сделал Ильдар Суфияров, или как Алмаз Сафин, ценою жизни удерживая позиции.

Образцом стойкости и бесстрашия для республики и в годы Великой Отечественной, и сегодня стал Герой России генерал Шаймуратов. Он словно и теперь ведёт в бой солдат. С Советской площади, откуда начинался путь легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в наши дни провожали батальоны в зону СВО.

Торжественные церемонии прошли и у памятника землякам, ушедшим на фронт, напротив железнодорожного вокзала. Исторический смысл этого места – в единстве. На монументе представители разных национальностей как напоминание: Победа в 1945-м стала общенародной. И сегодня сплочённость остаётся главным условием силы страны.