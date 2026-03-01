Награды героям и возложения: в Башкирии отпраздновали День защитника Отечества

Неделя в республике началась со Дня защитника Отечества. Праздник как дань памяти и благодарности тем, кто воевал, воюет и служит. В эти дни звучали имена героев прошлого и настоящего – от фронтовиков Великой Отечественной до участников специальной военной операции. Знаковое событие – Владимир Путин присвоил звание Героя России очередному уроженцу Башкортостана, капитану Василю Ямалетдинову. Он стал 16-м кавалером медали «Золотая Звезда» из республики за время спецоперации. О подвиге земляка и о том, как в регионе отметили 23 Февраля, – в нашем сюжете.
«Золотая Звезда» – высшая награда страны, которую получают только лучшие из лучших. Офицеры, которые присутствуют на церемонии, – настоящие профессионалы, чья личная храбрость и решительность помогли реализовать наступление российских войск на самых напряжённых участках. Командир штурмовой роты Василь Ямалетдинов, уроженец Салаватского района, удостоен звания Героя России за отвагу при освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.
Символ этой нерушимой связи поколений – Вечный огонь. Возле него у памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину и начались торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу. Память павших почтили минутой молчания.
Как и воины прошлых лет, герои современности совершают подвиги, но уже не бросаясь на амбразуру, а подрывая себя в неравной схватке, как это сделал Ильдар Суфияров, или как Алмаз Сафин, ценою жизни удерживая позиции.
Образцом стойкости и бесстрашия для республики и в годы Великой Отечественной, и сегодня стал Герой России генерал Шаймуратов. Он словно и теперь ведёт в бой солдат. С Советской площади, откуда начинался путь легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в наши дни провожали батальоны в зону СВО.
Торжественные церемонии прошли и у памятника землякам, ушедшим на фронт, напротив железнодорожного вокзала. Исторический смысл этого места – в единстве. На монументе представители разных национальностей как напоминание: Победа в 1945-м стала общенародной. И сегодня сплочённость остаётся главным условием силы страны.
23 Февраля – это не только праздник военных. Это день, когда страна говорит спасибо всем поколениям защитников: тем, кто прошёл войну, и тем, кто поднимал заводы и поля в тылу. В годовщину начала СВО Радий Хабиров вновь напомнил ключевую задачу, которая стоит перед всеми: проявить упорство и непоколебимость в деле защиты интересов своей страны.