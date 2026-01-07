Радий Хабиров рассказал о спортивных достижениях и планах республики

Башкортостан держит планку лучшего спортивного региона страны. Уфа стала вторым после Москвы городом в России по количеству зарегистрированных участников в «Забеге обещаний», который по традиции проводится в первый день года. Об этом написал Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.
В регионе на период новогодних праздников запланировано более 700 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В муниципалитетах проходят лыжные гонки, хоккейные матчи, семейные старты, катания на коньках, турниры по национальным видам спорта, – отметил глава республики. Расписание можно найти на сайте Министерства спорта Башкортостана.