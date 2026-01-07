В Башкирии жительницы деревни сохраняют традиции и помогают фронту

Сохраняют традиции, возвращая к истокам. Жительницы деревни Умбетово Зианчуринского района передают подрастающему поколению навыки изготовления башкирских нагрудников, женских украшений. Несмотря на «серебряный» возраст, общество «Акиняйляр» также собирает гумпомощь для участников СВО и продвигают малую родину в республиканском конкурсе «Трезвое село».

Стяжок за стяжком, и у учениц в руках появляются национальные нагрудники, которые раньше надевали башкирские женщины. С мастер-классами общество «Акиняйляр» ездит по школам района, чтобы передать молодым девушкам свои умения.

В нашей гимназии часто проходят такие мероприятия. Это очень важно, чтобы знать свою историю. Гузель Тулебаева, ученица 10-го класса башкирской гимназии-интерната им. М. Буракаевой

Общество «Умбетовские Акиняйляр» образовалось в 2017 году. Сначала женщины сами обучались шитью национальных костюмов, изготовлению украшений. Теперь, помимо рукоделия, активистки также принимают участие в общественной и культурной жизни своей деревни и района.

Ещё одно направление – это поём мунажаты и частушки башкирские, отрывки из Корана. Выступаем каждый год в Сибае на конкурсе региональном и получаем призовые места. Гульфира Хамидуллина, руководитель общества «Умбетовские Акиняйляр»

Эльмира Рямова занимается волонтёрством не первый год. Шерстяными носками, перчатками обеспечивает не только своих земляков, но и их сослуживцев из других районов республики. А недавно освоила пошив удобных вещмешков, которые из-за своих размеров особенно пригодились штурмовикам.

Для них рюкзаки вот такие шью, очень удобные, они хвалят. Всё влезает. И ещё вот такие небольшие мешочки, куда мыло, бритва влезает. Эльмира Рямова, жительница с. Исянгулово