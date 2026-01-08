В Башкирии к 2030 году планируют открыть 50 молочных ферм

Пока мы производим 780 тысяч тонн товарного молока. Современных ферм у нас – 25. Две из них, роботизированных, открылись в прошлом году. Напомню, весной мы дали старт работе первого этапа экофермы «Буляк» в Абзелиловском районе. Полностью реализовать приоритетный инвестпроект на сельхозпредприятии «Красная Башкирия» планируют к 2028 году.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан