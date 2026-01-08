В Башкирии к 2030 году планируют открыть 50 молочных ферм
Радий Хабиров заявил о планах к 2030 году увеличить число современных молочных ферм в республике с 25 до 50. Новые предприятия должны обеспечивать правильное питание и уход за животными, а также использовать новейшие знания и передовые технологии.
Цель программы — нарастить производство товарного молока до 1 млн тонн в год.
Пока мы производим 780 тысяч тонн товарного молока. Современных ферм у нас – 25. Две из них, роботизированных, открылись в прошлом году. Напомню, весной мы дали старт работе первого этапа экофермы «Буляк» в Абзелиловском районе. Полностью реализовать приоритетный инвестпроект на сельхозпредприятии «Красная Башкирия» планируют к 2028 году.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Среди недавно реализованных проектов — завершение строительства первой очереди роботизированного комплекса на племзаводе «Урожай» в Илишевском районе.
В перспективе на ферме будет 1500 дойных коров. Развитие сельского хозяйства, поддержка предпринимателей в этой сфере – один из наших приоритетов. Это основа продовольственной безопасности республики и страны, опора нашей экономики.