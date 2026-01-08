Врач из Башкирии стала звездой стендапа

Днём врач, а вечером – комик. В Башкортостане всё большую популярность набирает женский стендап. Выступая перед живой аудиторией, комедиантки рассказывают о своих семьях, быте, работе и житейских проблемах. Причём делают это с юмором, чем вызывают у зрителей искренний смех и море позитива.

Слова, как известно, лечат, а смех – продлевает жизнь. Об этом, как никто другой, знает врач-терапевт Альбина Хабибуллина. Каждого из своих пациентов она встречает с улыбкой и непременно в хорошем настроении. Как отмечают посетители Булгаковской больницы, такое отношение, наряду с профессионализмом, дарит заряд оптимизма. А это, в свою очередь, весьма положительно сказывается на здоровье.

А ведь становиться доктором Альбина Хабибуллина поначалу даже не думала. На поступлении в Салаватский медколледж настояла мама. После его окончания Альбина работала в скорой помощи, затем в гинекологии. Но по-настоящему привлекали девушку творческие профессии. С самого детства она писала стихи, рассказы, играла в КВН. А потому твердо решила попробовать себя на поприще журналистики. Однако спустя полгода учёбы осознала: хочет вернуться в медицину. Тогда Альбина Хабибуллина поступила в медуниверситет, но даже спустя время творчество её не отпускало.

Поначалу медик узнала, где именно в Уфе проходят подобные концерты. А затем, набравшись смелости, пришла на «открытый микрофон», где любой желающий может выступить перед аудиторией. Альбину, в роли начинающего комика, публика встретила отлично, что только добавило ей уверенности. Так, увлечение стендапом превратилось в хобби, а затем и в часть жизни.

Коллеги увлечение Альбины Хабибуллиной поддерживают. С её появлением в коллективе многие открыли для себя не только талантливого комика, но и вообще новый жанр комедии.

Сейчас концерты медика с отличным чувством юмора проходят в родном Салавате, Булгаково и в Уфе. Как признаётся сама Альбина, волнение присутствует всегда, но побороть его она умеет.