В Башкирии тракторы устроили «подледные гонки»

На границе Магнитогорска и села Красная Абзелиловского района под лед озера Мартыши провалились три трактора. Выяснилось, что они расчищали трассу для дрифта.

Как сообщили в издании «Абзелил», для подготовки поля наняли технику у частного предпринимателя. Первый трактор, выехав на лед, сразу провалился. Вторая машина, отправившаяся на помощь, также оказалась в ледяном плену. Третий трактор тоже ушел под воду.