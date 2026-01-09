В Башкирии тракторы устроили «подледные гонки»

На границе Магнитогорска и села Красная Абзелиловского района под лед озера Мартыши провалились три трактора. Выяснилось, что они расчищали трассу для дрифта.
Как сообщили в издании «Абзелил», для подготовки поля наняли технику у частного предпринимателя. Первый трактор, выехав на лед, сразу провалился. Вторая машина, отправившаяся на помощь, также оказалась в ледяном плену. Третий трактор тоже ушел под воду.
Спасательные работы по извлечению тяжелой техники продолжались три дня. К счастью, никто не пострадал.
Фото: издание «Абзелил».