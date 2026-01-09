В Башкирии фермер занимается разведением лошадей более 20 лет

40 символов наступившего нового года. Фермер из Абзелиловского района более двух десятилетий занимается разведением лошадей. К этому делу, которое стало смыслом всей жизни, Ильдар Азнагулов пришёл по воле случая. Какого именно – расскажем в нашем сюжете.

Даже не увидев, а услышав голос хозяина, животные сбегаются к нему со всего поля. У Ильдара Азнагулова любовь к лошадям с самого детства. Как шутят в народе, кататься верхом научился раньше, чем ходить. Всю жизнь проработал на земле, трудностей не боялся, а преодолевал. Коневодством занялся в начале 2000-х.

Мой отец подарил моему сыну жеребёнка на день рождения. Так и начали разводить. Сейчас – 40 голов, будем увеличивать. Ильдар Азнагулов, фермер

По словам фермера, башкира сложно представить без лошади. Испокон веков они жили вместе, охотились, воевали. Табун у Ильдара Азнагулова на вольном выпасе, но всегда находит дорогу домой. Животные неприхотливые, сами добывают себе еду и воду, но на зиму кормовую базу мужчина всё же закладывает. Вместе с сыном возделывает 40 га полей. Технику приобрели за счёт республиканской поддержки.

Первый грант мы получили в 2012 году. Реализовали его, купили технику, пресс-подборщик. Ильдар Азнагулов, фермер