В Башкирии отметили 200-летие со дня рождения Гали Сокороя

В Татышлинском районе прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения поэта, просветителя, философа Гали Сокороя. Именно он оказал большое влияние на развитие духовной культуры Урало-Поволжского региона.

Внёс огромный вклад в просвещение Башкортостана. Составленное им шежере эксперты оценивают как историко-графический источник, который открывает происхождение башкирского рода Кара-Табын. Мероприятия начались на родной земле просветителя в Татышлинском районе, однако запланирован ряд и других событий, посвящённых памяти Сокороя.