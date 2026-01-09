В Башкирии мужчина создаёт из жестяных банок модели самолётов и кораблей

Житель Уфимского района создаёт из жестяных банок модели легендарных самолётов и кораблей. В его коллекции уже целые эскадрильи и флотилии. Уменьшенные копии мужчина делает по эскизам, в том числе изображениям в специализированных учебниках. Мы побывали в импровизированной мастерской и узнали детали столь необычного хобби.

К пиву у Алика Янтилина интерес особый. Предпочтения только к баночному продукту, причём не к самому напитку, а именно к пустой таре из-под него. Мусор он превращает в настоящие шедевры моделирования.

Длина этого британского крейсера – более двух метров, а на сборку ушло примерно два года, рассказывает мастер. Это одна из самых масштабных работ. Любовь к кораблям – ещё с флота, на котором Алик Янтилин проходил срочную службу. Сейчас в производстве – российский ракетный крейсер «Москва».

Все модели имеют прототипы и собираются по эскизам. В коллекции мужчины есть и целые эскадрильи: в одном ряду – советские истребители и их зарубежные оппоненты. В ход также идут любые подручные материалы: спички, ватные палочки, проволоки и верёвки. Что касается алюминиевых банок – то их ушло немало.