Жителям Уфы напомнили, куда можно сдать новогоднюю ёлку

Уже с сегодняшнего дня в Уфе стартует традиционная акция «Ёлка в щепки». В министерстве экологии опубликовали список пунктов приёма новогодних деревьев.
Ёлку можно принести:
— ул. Магистральная, 2А;
— ул. Столярова, 2;
— ул. Мушникова, 11;
— ул. Гвардейская, 58/1;
— сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне;
— сквер «Цветок Курая» в Нижегородке (на пересечении улиц Рижской и М.Лесозаводской);
— микрорайон Сосны (между домами по ул. Тальковой, 33 и Б.Валеевой, 5);
— ул. Гагарина, 10/2;
— автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия» (со стороны ул. 50 лет СССР);
— аллея между домами №50 и №61 по ул. Кольцевой;
— перед ТК «Аркада» по ул. М.Губайдуллина, 6.
На некоторых площадках с 12:00 до 14:30 пройдут активности для детей.