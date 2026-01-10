Жителям Уфы напомнили, куда можно сдать новогоднюю ёлку

Уже с сегодняшнего дня в Уфе стартует традиционная акция «Ёлка в щепки». В министерстве экологии опубликовали список пунктов приёма новогодних деревьев.

Ёлку можно принести:

— ул. Магистральная, 2А;

— ул. Столярова, 2;

— ул. Мушникова, 11;

— ул. Гвардейская, 58/1;

— сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне;

— сквер «Цветок Курая» в Нижегородке (на пересечении улиц Рижской и М.Лесозаводской);

— микрорайон Сосны (между домами по ул. Тальковой, 33 и Б.Валеевой, 5);

— ул. Гагарина, 10/2;

— автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия» (со стороны ул. 50 лет СССР);

— аллея между домами №50 и №61 по ул. Кольцевой;

— перед ТК «Аркада» по ул. М.Губайдуллина, 6.

На некоторых площадках с 12:00 до 14:30 пройдут активности для детей.

