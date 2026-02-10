От торта до соуса: жителям Уфы рассказали, где искать скрытый сахар

В стране потребляют сахара в четыре раза выше нормы, такие данные приводит федеральный Минсельхоз. В избытке продукт негативно влияет на здоровье, растёт и число диабетиков. Введение акциза на сахаросодержащие напитки позволило снизить объём их производства на 5%. Как не стать заложником недуга и что делать, если болезнь всё же настигла – в нашем сюжете.

И это только выявленные пациенты. В целом же цифру можно смело умножать на два, говорят врачи. Мировая тенденция заболеваемости диабетом пугает. В поликлиниках теперь есть школы сахарного диабета, куда на занятия ходят те, для кого жизнь с недугом – действительно не сахар. Среди них Резеда Гизатуллина: больше 20 лет она живёт с таким заболеванием, но не теряет оптимизма.

Занятия в школе диабета поликлиники №3 при больнице №8 проходят дважды в неделю. Идёт разбор ситуаций, обучение правилам питания, контроля своего состояния. В национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь», борьба с сахарным диабетом имеет особое значение, ведь не зря это заболевание называют эпидемией XXI века.

Если выше, то нужен уже специальный анализ. Врачи отмечают, что есть преддиабетное состояние: его можно вылечить, но частое употребление сладостей может спровоцировать появление диабета. К слову, сахар есть не только в пирожных, тортах и мороженном, но даже в различных соусах, которыми заправляют блюда. Это нужно помнить, садясь за стол. Опасны срывы на сладости.

Ещё специалисты рекомендуют вместо сладостей есть ягоды, но тоже в умеренных количествах. Мы решили поинтересоваться у уфимцев, как много они употребляют сладкого и следят ли за сахаром.