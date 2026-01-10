В Уфе началась акция «Ёлка в щепки»

Мандарин за ёлку. В Уфе стартовала акция «Ёлка в щепки». В разных частях столицы организовали пункты приёма новогодних деревьев – всего их более десяти. Хвойные породы забирают для переработки в щепу, то есть в сырьё для производства древесных плит, а из них выйдут будущие столы и стулья.