В Уфе прошла акция к Международному дню детей, больных раком

15 февраля во всём мире отмечается Международный день детей, больных раком. Это мероприятие призвано повысить осведомлённость о тяжёлых заболеваниях, поддержать пациентов и их семьи. В центре детской онкологии и гематологии РДКБ прошла благотворительная акция, посвящённая дате.

6-летняя Сафина – пациентка Республиканского центра онкологии. Вот уже четыре месяца она с мамой находится в больнице. Девочка проходит курсы химиотерапии – это обязательный этап перед операцией. Такое длительное пребывание в медучреждении было бы невыносимым, если бы не созданные условия и отношение врачей.

Чудеса творит приятная атмосфера. Накануне Международного дня детей, больных раком, в отделении ещё и особенно весело: аниматоры устроили для малышей праздник. Это не первая акция благотворительного проекта «Твори добро». На время маленькие пациенты могут забыть о сложных процедурах и снова почувствовать себя просто детьми.

Медицина тоже не стоит на месте. Врачи уверены: сегодня благодаря современным технологиям излечимы более 80% детских раков, а с открытием в 2024 году собственного центра онкологии и гематологии в Уфе стали доступны те методы, которые раньше были только в федеральных клиниках, включая пересадку костного мозга.

Также сегодня «Коробка храбрости» вновь наполнилась игрушками – их собрали школьники и неравнодушные, а ещё в дар центру передали картины, которые теперь украшают фойе. Все подарки распределяют по этажам. К слову, у каждого отделения, почти как в многоэтажке, есть старшие – здесь это мамочки. Во время пребывания в центре у них есть свои обязанности.