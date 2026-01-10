ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче

Хватало в игре и удалений. Однако «Салават» не реализовал свои моменты, играя пять минут в большинстве. А гости не использовали четырёхминутное преимущество, но во втором периоде счёт сравнял Динмухамед Кайыржан, а в третьем отличились Евгений и Максим Кузнецовы.