ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче

Победой завершил восьмиматчевую домашнюю серию уфимский «Салават». Сегодня юлаевцы принимали на своём льду казахстанский «Барыс». С передачи Евгения Кузнецова счёт на первой минуте матча открыл Егор Сучков.
Хватало в игре и удалений. Однако «Салават» не реализовал свои моменты, играя пять минут в большинстве. А гости не использовали четырёхминутное преимущество, но во втором периоде счёт сравнял Динмухамед Кайыржан, а в третьем отличились Евгений и Максим Кузнецовы.
Две голевые передачи в матче записал на свой счёт Александр Жаровский, девятую игру подряд набирает очки Шелдон Ремпал. 3:1 – победа уфимской команды, и следующую встречу юлаевцы проведут на выезде 13 января в Омске.