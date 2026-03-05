«Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» в выездном матче

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче над хабаровским «Амуром». Башкирская команда уверенно провела встречу и смогла закрепить преимущество по ходу игры. В составе юлаевцев отличились Артем Пименов, Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Девин Броссо, который в конце поразил пустые ворота соперника.