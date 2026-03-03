«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче

«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче. Уфимцы сегодня встречались с владивостокским «Адмиралом», счёт открыли хозяева. Защитник Либор Шулак за три секунды до завершения второго периода реализовал большинство «Адмирала». Уфимцы отыгрались в третьем игровом отрезке.
Автором заброшенной шайбы стал Евгений Кузнецов. Победитель выявлялся в серии буллитов. Единственная результативная попытка удалась Евгению Кузнецову. 2:1 – победа юлаевцев. Следующий матч уфимцы проведут 5 марта в Хабаровске против «Амура».