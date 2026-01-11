В Башкирии спасли отключившуюся от холода девочку

Спасатели Башкирии пришли на помощь 15-летней девочке, которая едва не погибла на Павловском водохранилище.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, подросток приехала в один из туристических комплексов в Караидельском районе с отцом. 11 января утром она отправилась на прогулку, но к семье не вернулась. Отец пытался связаться с дочкой, но потерпел неудачу. Тогда мужчина обратился к спасателям.
Спасатели экстренно осмотрели прибрежную территорию водохранилища. В течение получаса девочку без сознания нашли на середине водоёма. Она отключилась из-за переохлаждения.
Её срочно эвакуировали на берег и, согрев и оказав первую помощь, передали бригаде скорой помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.