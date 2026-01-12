За выходные в Уфе задержали 26 нетрезвых водителей

За минувшие выходные на дорогах Уфы сотрудники ГАИ зарегистрировали 80 ДТП, в которых пострадал один человек.

Всего за два дня инспекторы пресекли 630 нарушений ПДД. Среди них: 79 нарушений правил использования ремней безопасности, 38 случаев невыполнения требования уступить дорогу пешеходам и 32 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

К административной ответственности также привлечены 59 пешеходов, нарушивших ПДД. Кроме того, задержаны 21 водитель с признаками опьянения, а еще 5 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.