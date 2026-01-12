Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Башкирии в 2025 году

В прошлом году на дорогах Башкирии произошло 115 аварий со столкновением с дикими животными. Печальным итогом этих происшествий стала гибель 3 человек, один из которых — несовершеннолетний.

Как сообщили в Минэкологии региона, в таких ДТП погибли 115 животных: 59 косуль, 40 лосей, 11 кабанов, 4 медведя и одна лисица.

Специалисты объясняют выход животных на трассы естественными причинами. Весной у лосей появляется потомство, и самки прогоняют прошлогодних детенышей. Молодые особи, покидая привычные места, часто оказываются на дорогах. Другой причиной являются кровососущие насекомые: чтобы спастись от них, животные выходят на открытые, продуваемые пространства, к которым относятся и дороги.