Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Башкирии в 2025 году

В прошлом году на дорогах Башкирии произошло 115 аварий со столкновением с дикими животными. Печальным итогом этих происшествий стала гибель 3 человек, один из которых — несовершеннолетний.
Как сообщили в Минэкологии региона, в таких ДТП погибли 115 животных: 59 косуль, 40 лосей, 11 кабанов, 4 медведя и одна лисица.
Специалисты объясняют выход животных на трассы естественными причинами. Весной у лосей появляется потомство, и самки прогоняют прошлогодних детенышей. Молодые особи, покидая привычные места, часто оказываются на дорогах. Другой причиной являются кровососущие насекомые: чтобы спастись от них, животные выходят на открытые, продуваемые пространства, к которым относятся и дороги.
Реакция дикого зверя на приближающуюся машину непредсказуема. Поэтому водителям рекомендуют быть особенно внимательными в темное время суток, соблюдать скоростной режим и не игнорировать знаки «Дикие животные».