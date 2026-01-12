В Башкирии спасатели подняли со дна озера более 1300 погибших овец

В Бирском районе продолжается спасательная операция по извлечению овец, провалившихся под лед озера Узеть около хутора Луч. По данным Госкомитета РБ по ЧС, на данный момент водолазы достали из воды 1332 туши животных.

Работы ведутся в светлое время суток. Сначала спасатели разрушают ледовый покров и готовят прорубь (майну), затем водолазы погружаются, находят на дне тела животных, обвязывают их и поднимают на поверхность. После этого туши транспортируются на берег.

Операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут подняты все погибшие животные. По словам владельца отары, причиной ЧП стала непогода, а сумма ущерба превышает 20 млн рублей. Фермеру предстоит оплатить работу спасателей, а также организовать транспортировку туш в скотомогильник в Елабугу (Татарстан).

Из всего стада выжила лишь одна овца.