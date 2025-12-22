В Башкирии среди сотен погибших овец спасатели нашли одну живую

Спасательные работы на озере Узеть в Бирском районе продолжаются. Специалисты поднимают тела овец, которые провалились под лед 16 декабря. Трагедия произошла, когда большое стадо переправлялось по неокрепшему льду на другой берег в районе хутора Луч.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, первоначально хозяин оценивал потерю в 200-300 голов. Однако масштаб оказался значительно больше: на данный момент из воды поднято уже 780 животных, и работы еще не завершены.

Во время операции спасатели обнаружили на льду одну живую овцу, которой чудом удалось выбраться из воды. Они вывели животное с опасного льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.