В Башкирии бешеная рысь напала на школьницу в детском лагере

В Благовещенском районе дикая рысь, предположительно, больная бешенством, проникла на территорию детского спортивного лагеря «Уфимский сокол» и напала на 12-летнюю девочку.

Фото №1 - В Башкирии бешеная рысь напала на школьницу в детском лагере

Как рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, ребенок мог попытаться погладить хищницу. Рысь поцарапала девочке руку.

Нападение произошло не на моих глазах, девочку я не видел, но знаю, что это не рваная рана, а царапина. Возможно, ребенок хотел погладить животное. Девочка о случившемся умолчала. Вернулась в корпус и уже потом сказала, что ее поцарапала кошка. Сотрудники лагеря сразу поняли, что кошек на территории нет, есть только щенок и собака, забили тревогу. Выяснилось, что, действительно, по территории бегает рысь.

Дмитрий Стрельников,  руководитель ЦРДЖ «Пин и Пуф»

Для поимки животного на место были вызваны экстренные службы, включая полицию, скорую помощь, специалистов Росприроднадзора и ЦРДЖ. Рысь удалось отловить вблизи лагеря, но животное скончалось до проведения осмотра и усыпления. Эксперты считают, что причиной гибели стала запущенная форма бешенства.

Пострадавшую школьницу доставили в травмпункт, где ей сделали необходимые прививки. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Тушу рыси передали ветеринарной службе для проведения экспертизы на бешенство. Результаты исследований ожидаются.

Фото: ТГ-канал SHOT.

