В Башкирии бешеная рысь напала на школьницу в детском лагере

Нападение произошло не на моих глазах, девочку я не видел, но знаю, что это не рваная рана, а царапина. Возможно, ребенок хотел погладить животное. Девочка о случившемся умолчала. Вернулась в корпус и уже потом сказала, что ее поцарапала кошка. Сотрудники лагеря сразу поняли, что кошек на территории нет, есть только щенок и собака, забили тревогу. Выяснилось, что, действительно, по территории бегает рысь.

Дмитрий Стрельников, руководитель ЦРДЖ «Пин и Пуф»