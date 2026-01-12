В Башкирии бешеная рысь напала на школьницу в детском лагере

В Благовещенском районе дикая рысь, предположительно, больная бешенством, проникла на территорию детского спортивного лагеря «Уфимский сокол» и напала на 12-летнюю девочку.
Как рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, ребенок мог попытаться погладить хищницу. Рысь поцарапала девочке руку.
Для поимки животного на место были вызваны экстренные службы, включая полицию, скорую помощь, специалистов Росприроднадзора и ЦРДЖ. Рысь удалось отловить вблизи лагеря, но животное скончалось до проведения осмотра и усыпления. Эксперты считают, что причиной гибели стала запущенная форма бешенства.
Пострадавшую школьницу доставили в травмпункт, где ей сделали необходимые прививки. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
Тушу рыси передали ветеринарной службе для проведения экспертизы на бешенство. Результаты исследований ожидаются.
Фото: ТГ-канал SHOT.