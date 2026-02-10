В Башкирии заметили деловую рысь

Рысь — одна из самых скрытных и осторожных хозяек нацпарка. Зимой она старается меньше тратить энергию: передвигается меньше, держится в укрытиях, выходит на охоту в сумерках и ночью. Широкие лапы с густой шерстью работают как снегоступы — помогают не проваливаться в рыхлый снег и тихо подкрадываться к добыче. Охотится рысь точным рывком. Предпочитает не гонять добычу, а резко атаковать. Поэтому ей важны укрытия, завалы, бурелом. Часто рысь передвигается по уже натоптанным звериным тропам, где проще встретить добычу.