В Башкирии проходят рейды по предотвращению незаконной охоты

С начала года в Башкортостане ввели запрет на загонную охоту кабанов с привлечением собак. Инспекторы в первые дни января активно патрулируют территории лесничеств с целью предотвратить незаконную добычу диких зверей. Тем более в этом месяце разрешена ловля зайцев, волков, лис, норок и куниц при наличии соответствующих документов. Что чаще всего нарушают охотники и как егеря помогают выживать животным и чем их подкармливают?

Не только по следам снегоходов инспекторы ищут охотников. Остановившись, они смотрят внимательно и на сугробы. Цель – распознать по отметинам зверей, которые перебежали дорогу.

Первые дни января – это самое активное время для охотников. В том числе и браконьеров. Особенно в тёмное время суток. У многих есть тепловизоры, и при добыче зверей люди нередко нарушают правила охоты.

В этом году зима снежная. Обитателям леса передвигаться по нему непросто. Поэтому егеря регулярно оставляют диким животным ячмень, пшеницу, семечки и солонцы. В соседнем Благовещенском районе почти 30 мест для трапезы.

Для тех, кто любит ловить зверей большими группами, ввели новые правила. С начала года в Башкортостане действует запрет на загонную охоту, в том числе и с использованием собак, когда, к примеру, добычу в виде кабана загоняют в специально подготовленную засаду. Ограничение призвано сохранить популяцию зверей. За нарушение полагается штраф в размере до 4 тысяч рублей.