В Башкирии проходят проверки в образовательных учреждениях

В образовательных учреждениях республики проходят проверки. По поручению Главы Башкортостана комиссии, в состав которых входят сотрудники Министерства просвещения, проверяют антитеррористическую защищённость учреждений и то, как проводится профилактика деструктивного поведения. Кроме того, сотрудники Росгвардии ежедневно оценивают организацию охраны школ, университетов, колледжей и общежитий.

За тем, что происходит в школе и за её стенами, наблюдают около сотни видеокамер. Сотрудники Росгвардии проверят работоспособность системы наблюдения и сигнализации. Отдельное внимание – к самим работникам ЧОПа: тем, кто охраняет образовательные учреждения, устраивают и неожиданные экзамены на месте.

В лицее №21 нарушений выявлено не было: все документы у охранницы в порядке, оборудование работает исправно. Такие проверки сотрудники Росгвардии устраивают ежедневно.

Свою работу сейчас ведут и муниципальные комиссии, созданные по поручению главы республики: в них вошли и сотрудники МинПросвещения. Специалисты проверяют антитеррористическую защищённость зданий, а также то, как ведётся профилактика деструктивного поведения. В начале недели педагоги провели собрания с родителями учащихся, где разъяснили нормы пропускного контроля.

Комиссия также анализирует работу руководителей образовательных организаций и методы воспитательной работы. В рамках усиления безопасности также планируется перезагрузить систему психологической поддержки школьников, изменить работу с подростками, особенно с социально опасным, отклоняющимся от нормы поведением.