Мастера из Башкирии завоевали гран-при конкурса «Туристический сувенир»

Предприниматели из Мелеуза завоевали гран-при на всероссийском конкурсе туристических сувениров, который прошёл в Санкт-Петербурге. Настенное 3D-панно «Жемчужина Башкортостана» было признано лучшим в номинации «Представительская сувенирная продукция». Как работа из дерева стала визитной карточкой республики?

На обработку древесины уходит часы, но за любимым делом время летит незаметно. У Натальи и Руслана своя мастерская. В 2015 году предприниматели начали с производства станков для вышивки, а уже сегодня изготавливают различную мебель, которая нашла своих клиентов в более чем 20 странах. Их работы используют не только в быту, но и в кино.