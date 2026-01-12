В Башкирии за время праздников в медучреждения обратились более 6,5 тыс. человек

За время новогодних каникул в травмпункты и поликлиники республики обратились свыше 6,5 тыс. человек. Около 500 – госпитализированы. Стабильно в зимний праздничный период наблюдается рост не только сезонных заболеваний – учащаются случаи получения ожогов, обморожения и отравления. Говоря о происшествиях – за длительные выходные в Башкортостане произошло 163 пожара. Есть погибшие.

Видео, набравшее свыше миллиона просмотров в соцсетях. На кадрах – молодой человек из Уфы скатывается с необорудованного склона, а затем оказывается в гипсе. В эти праздничные выходные зимние развлечения обернулись травмами и для других уфимцев.

Но днями ранее, управляя снегоходом, не справился с управлением, ударился и ощутил боль в грудной клетке. Помимо Уфы, значительное количество пациентов приняли и медучреждения Стерлитамака.

Всего за помощью к врачам обратились больше 6,5 тыс. жителей республики. Причём по самым разным причинам: из-за ожогов и отравления угарным газом на больничной койке в Кугарчинском районе оказался 16-летний парень; с обморожением и без сознания на середине Павловского водохранилища нашли девочку. Её состояние медики оценивают как средней тяжести.

Травмы госпитализированных детей, говорят специалисты, связаны с занятиями зимними видами спорта.

Не стоит забывать и о том, что на фоне происшествий в Башкортостане началась вторая волна гриппа и ОРВИ. Рост заболеваемости связывают с тем, что дети и взрослые возвращаются в коллективы.

Но этот подъём будет краткосрочным, прогнозируют врачи, и продлится он до февраля. Тем более что большинство населения региона вакцинировано. Главное – соблюдать меры профилактики и безопасности. Говоря о последних, за праздничные дни в республике произошло меньше пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года – это 163 случая, в которых погибли восемь взрослых.