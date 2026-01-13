В Башкирии по факту нападения рыси на человека возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Башкирии начал расследование по факту нападения рыси на человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото №1 - В Башкирии по факту нападения рыси на человека возбуждено уголовное дело

Напомним, в Благовещенском районе дикое животное напало на 13-летнюю девочку. Инцидент произошёл в детском лагере. Ребёнок получил царапину. По предварительной информации, рысь не была заражена бешенством.

Следователи намерены проверить и сопоставить все факты в рамках уголовного дела о халатности, в том числе действия должностных лиц, ответственных за безопасность детского учреждения.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». 

