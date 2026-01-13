В Госсобрании Башкирии прошла установочная сессия

В Госсобрании республики стартовал новый парламентский сезон. Традиционно он открылся с установочной сессии, которую провёл спикер парламента Константин Толкачёв. Председатель Госсобрания вместе с депутатами обсудил итоги проведенной законопроектной работы.

Всего по итогам пяти пленарных заседаний парламента было принято 75 законов и 224 постановления. Говоря о задачах на весеннюю сессию, Толкачев отметил, что план работы еще будет корректироваться после оглашения послания Главы Башкортостана, добавится разработка новых законопроектов, которые станут реакцией на ключевые тезисы.