Врачи Уфы спасли маму и её новорожденного малыша

Врачи Уфы сохранили жизнь женщины и её новорожденного малыша. Подробности спасения рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Беременность женщины проходила с серьёзными осложнениями. У пациентки обнаружили на матке три рубца после предыдущих операций, предлежание плаценты и врастание её в рубец. Такое состояние опасно для матери и ребёнка, так как оно грозит массивным кровотечением.

Во время операции кровопотеря достигла трёх литров. Врачи прибегли к аутогемотрансфузии. Собранную во время операции кровь очистили и вернули пациентке. Это позволило стабилизировать её состояние.

На свет появился малыш весом всего 1250 граммов. К счастью, жизни и мамы, и ребёнка удалось сохранить. Женщина восстановилась после тяжёлой операции, ребёнок был в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, а сейчас мама с малышом получают помощь в больнице №17.