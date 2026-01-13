В Башкирии в 2025 году бесплатное молочное питание получили более 21 тыс. жителей

Бесплатным молочным питанием в республике в прошлом году обеспечили более 21 тысячи жителей. Региональную программу социальной поддержки «Молочная кухня» запустили 7 лет назад. За это время на территории Башкортостана открыли 7 производственных площадок в разных концах республики, организовали более 130 раздаточных пунктов, значительно расширился ассортимент молочной продукции.

Всё это для маленькой Златы, младшей дочери Эльвиры. Почти полтора года назад семья Бурмистровых стала многодетной. Получив новый статус, они получили и помощь от республики в виде бесплатной молочной продукции.

За 7 лет реализации проекта в Башкортостане молочную помощь получили более 120 тысяч льготников. Для удобства горожан раздаточные пункты стали появляться в торговых центрах и аптеках. В удаленные районы ездят автолавки. Так, в лавке торгового центра «Башкирия» два раза в неделю молочную кухню бесплатно получают порядка 100 нуждающихся.

В минувшем году на производственных площадках «Молочной кухни» переработали более 3200 тонн сырья, выпустили 2,5 тысячи тонн продукции, расширили льготные категории, включив в список получателей семьи ветеранов СВО, открыли 9 новых пунктов выдачи, показав значительный рост в плане развития социальной поддержки питания.