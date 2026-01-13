В Уфе утвердили место для первой крещенской купели в 2026 году

Традиционное место для проведения официальных крещенских купаний в Ленинском районе Уфы в этом году останется прежним. Как сообщил глава администрации района Олег Котов, иордань обустроят на старице реки Белой в микрорайоне Затон, в зоне отдыха «Водник».

Толщина льда на водоеме сейчас составляет 32 см, что превышает необходимый для безопасности минимум в 25 см.

В ночь с 18 на 19 января и в течение всего дня 19 января на территории будут работать все необходимые службы. Для участников организуют палатки для переодевания с обогревом, предоставят горячий чай и питание. Безопасность будут обеспечивать дежурные наряды полиции, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.