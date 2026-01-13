В Уфе экс-руководителя «БашРТС» обвиняют в получении взяток

Бывший руководитель одного из подразделений компании «БашРТС» в Уфе предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, с января 2021 по ноябрь 2023 года между компанией и одной из адвокатских коллегий был заключен договор на оказание юридических услуг. Руководитель подразделения, курировавший взаимодействие с адвокатами, систематически получал денежные вознаграждения от главы коллегии за негласное содействие в судебных делах.
Всего он незаконно получил от адвоката более 1,1 млн рублей за помощь в арбитражных процессах, подготовке документов и предоставлении информации. Все полученные средства он использовал по своему усмотрению.
Уголовное дело в отношении экс-руководителя направлено в суд. Материалы в отношении адвоката, передававшего деньги, выделены в отдельное производство.