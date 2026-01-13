В Башкирии 71-летний водитель катался по селу пьяным

В Зианчуринском районе задержали нерадивого водителя. Инспекторам помогли неравнодушные, обратившиеся в чат-бот ГАИ.
В селе Кугарчи заприметили автомобиль «Тойота Королла», водитель которого вёл себя странно. Инспекторы остановили авто, задержали 71-летнего водителя. Пенсионер пытался нарушить процесс продувки во время медицинского освидетельствования, надеясь, что прибор покажет неверный результат. После от процедуры он совсем отказался. Инспекторы установили явные признаки опьянения.
Был составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом. Машина была направлена на спецстоянку.
Фото: ГАИ РБ.