В Башкирии 71-летний водитель катался по селу пьяным

В селе Кугарчи заприметили автомобиль «Тойота Королла», водитель которого вёл себя странно. Инспекторы остановили авто, задержали 71-летнего водителя. Пенсионер пытался нарушить процесс продувки во время медицинского освидетельствования, надеясь, что прибор покажет неверный результат. После от процедуры он совсем отказался. Инспекторы установили явные признаки опьянения.