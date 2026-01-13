В Уфе почти 300 детей с ОВЗ приняли участие в «Аксаковской ёлке»
Почти 300 детей со всей
республики сегодня участвовали в «Аксаковской ёлке». Ежегодное
благотворительное событие прошло уже в седьмой раз. Праздник посетили Глава
Башкортостана Радий Хабиров и председатель попечительских фондов «Территория
счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.
Для маленьких зрителей
организовали мастер-классы, их проводили художники, которые создавали образы
известных персонажей. Мероприятие проводится для того, чтобы поддержать детей с
ограниченными возможностями здоровья. Многих из них сопровождали кадеты.
Активно работали и создавали праздничное настроение аниматоры. После концерта
зрителям вручили новогодние подарки.
Радий Хабиров поздравил
всех присутствующих с 2026 годом. Руководитель региона пожелал ребятам крепкого
здоровья, успехов в учёбе, а также поблагодарил родителей за их вклад в
воспитание детей.
«Аксаковская ёлка» –
хоть и небольшое, но очень значимое мероприятие. По договорённости с
муниципалитетами такой праздник проходит в каждом городе и районе республики.
Руководители территорий лично встречаются с особенными детьми и общаются с
родителями, которые должны понимать, что они не одни, что власть рядом с ними и
помогает. Это часть большой системной работы. Важно, что мы в республике
создаём и развиваем полноценный комплекс мер поддержки – организационных,
технических, реабилитационных, коррекционных. У нас в регионе чуть более 21
тысячи особенных детей, которые, к сожалению, болеют и нуждаются в нашей
помощи. К этому вопросу наша управленческая команда относится очень серьёзно.
Мы стараемся создать сеть коррекционных школ, реабилитационных и лечебных
учреждений. Например, в нашем комплексе «Салют», через который уже прошли 6
тысяч детей, самое лучшее оборудование и технологии, собраны лучшие практики.