В Уфе почти 300 детей с ОВЗ приняли участие в «Аксаковской ёлке»

«Аксаковская ёлка» – хоть и небольшое, но очень значимое мероприятие. По договорённости с муниципалитетами такой праздник проходит в каждом городе и районе республики. Руководители территорий лично встречаются с особенными детьми и общаются с родителями, которые должны понимать, что они не одни, что власть рядом с ними и помогает. Это часть большой системной работы. Важно, что мы в республике создаём и развиваем полноценный комплекс мер поддержки – организационных, технических, реабилитационных, коррекционных. У нас в регионе чуть более 21 тысячи особенных детей, которые, к сожалению, болеют и нуждаются в нашей помощи. К этому вопросу наша управленческая команда относится очень серьёзно. Мы стараемся создать сеть коррекционных школ, реабилитационных и лечебных учреждений. Например, в нашем комплексе «Салют», через который уже прошли 6 тысяч детей, самое лучшее оборудование и технологии, собраны лучшие практики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан