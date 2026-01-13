В Уфе почти 300 детей с ОВЗ приняли участие в «Аксаковской ёлке»

Почти 300 детей со всей республики сегодня участвовали в «Аксаковской ёлке». Ежегодное благотворительное событие прошло уже в седьмой раз. Праздник посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель попечительских фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.

Для маленьких зрителей организовали мастер-классы, их проводили художники, которые создавали образы известных персонажей. Мероприятие проводится для того, чтобы поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья. Многих из них сопровождали кадеты. Активно работали и создавали праздничное настроение аниматоры. После концерта зрителям вручили новогодние подарки.

Радий Хабиров поздравил всех присутствующих с 2026 годом. Руководитель региона пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учёбе, а также поблагодарил родителей за их вклад в воспитание детей.

«Аксаковская ёлка» – хоть и небольшое, но очень значимое мероприятие. По договорённости с муниципалитетами такой праздник проходит в каждом городе и районе республики. Руководители территорий лично встречаются с особенными детьми и общаются с родителями, которые должны понимать, что они не одни, что власть рядом с ними и помогает. Это часть большой системной работы. Важно, что мы в республике создаём и развиваем полноценный комплекс мер поддержки – организационных, технических, реабилитационных, коррекционных. У нас в регионе чуть более 21 тысячи особенных детей, которые, к сожалению, болеют и нуждаются в нашей помощи. К этому вопросу наша управленческая команда относится очень серьёзно. Мы стараемся создать сеть коррекционных школ, реабилитационных и лечебных учреждений. Например, в нашем комплексе «Салют», через который уже прошли 6 тысяч детей, самое лучшее оборудование и технологии, собраны лучшие практики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Медиа школа